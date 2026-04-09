'НАТО не было рядом, когда США в нем нуждались' - Трамп планирует наказать некоторые страны Альянса

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность более жестких мер в отношении отдельных стран-членов НАТО, которые, по его мнению, не оказали достаточной поддержки американской операции против Ирана. По информации The Wall Street Journl, один из вариантов предполагает пересмотр военного присутствия США в Европе.

В частности, речь идет о возможном сокращении или закрытии баз в Испании и Германии с одновременным опрокидыванием войск в страны, активнее поддержавшие действия Вашингтона. Об этом Трамп сообщил в Truth Social.

Такой подход отличается от предыдущих заявлений Трампа о полном выходе США из Альянса, что невозможно без согласования Конгресса. В настоящее время эта инициатива находится на стадии обсуждения и является одним из нескольких возможных сценариев.

В то же время ситуация подчеркивает рост разногласий между США и европейскими партнерами после начала боевых действий против Ирана. По данным издания, идея уже нашла поддержку среди части ключевых должностных лиц администрации.

Сам Трамп также публично подверг критике союзников, заявив, что Альянс не поддержал США в нужный момент и не сделает этого в будущем. Кроме того, после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он упомянул и о Гренландии, назвав ее "большим куском льда с неэффективным управлением".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!