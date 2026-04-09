'НАТО не було поруч, коли США його потребували' - Трамп планує покарати деякі країни Альянсу

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість застосування жорсткіших заходів щодо окремих країн-членів НАТО, які, на його думку, не надали достатньої підтримки американській операції проти Ірану. За інформацією The Wall Street Journal, один із варіантів передбачає перегляд військової присутності США в Європі.

Зокрема, йдеться про можливе скорочення або закриття баз у Іспанії та Німеччині з одночасним перекиданням військ до країн, які активніше підтримали дії Вашингтона. Про це Трамп повідомив у Truth Social.

Такий підхід відрізняється від попередніх заяв Трампа про повний вихід США з Альянсу, що неможливо без погодження Конгресу. Наразі ця ініціатива перебуває на стадії обговорення і є лише одним із кількох можливих сценаріїв.

Водночас ситуація підкреслює зростання розбіжностей між США та європейськими партнерами після початку бойових дій проти Ірану. За даними видання, ідея вже знайшла підтримку серед частини ключових посадовців адміністрації.

Сам Трамп також публічно розкритикував союзників, заявивши, що Альянс не підтримав США у потрібний момент і не зробить цього в майбутньому. Окрім цього, після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте він згадав і про Гренландію, назвавши її "великим шматком льоду з неефективним управлінням".

