Нацбанк призвал украинцев сдавать монеты разных номиналов: в чем дело

Национальный банк Украины запустил необычную благотворительную инициативу – сбор монет всех номиналов, чтобы помочь животным, пострадавшим от войны. Акция получила символическое название #PowerCoins и продлится до 28 ноября 2025 года.

К участию приглашаются все желающие: достаточно собрать монеты от 10 копеек до 10 гривен и принести их в один из банков-партнеров. Среди них – Ощадбанк и ПУМБ. Собранные средства будут перечислены на счет зоозащитного движения UAnimals, отмечают в НБУ.

На что пойдут монеты:

закупка корма для эвакуированных животных;

лечение раненых и больных – операции, лекарства, вакцинация;

обустройство вольеров и приютов.

В то же время НБУ продолжает изъятие из обращения старых копеек (до 2003 года): 1, 2, 5 и 25 коп. Их больше не принимают в магазинах, но еще можно обменять – до окончания военного положения плюс три месяца после.

Напомним, НБУ с октября также начал изымать из обращения 10 копеек.

