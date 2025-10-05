Нацбанк закликав українців здавати монети різних номіналів: у чому справа

Національний банк України запустив незвичну благодійну ініціативу – збір монет усіх номіналів, щоб допомогти тваринам, які постраждали від війни. Акція отримала символічну назву #PowerCoins і триватиме до 28 листопада 2025 року.

До участі запрошують усіх охочих: достатньо зібрати монети від 10 копійок до 10 гривень і принести їх до одного з банків-партнерів. Серед них – Ощадбанк та ПУМБ. Зібрані кошти будуть перераховані на рахунок зоозахисного руху UAnimals, зазначають у НБУ.

На що підуть монети:

закупівля корму для евакуйованих тварин;

лікування поранених і хворих – операції, ліки, вакцинація;

облаштування вольєрів і притулків.

Водночас НБУ продовжує вилучення з обігу старих копійок (до 2003 року): 1, 2, 5 та 25 коп. Їх більше не приймають у магазинах, але ще можна обміняти – до завершення воєнного стану плюс три місяці після.

Нагадаємо, НБУ з жовтня також почав вилучати з обігу 10 копійок.

