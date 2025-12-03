Национальный кэшбек: как сэкономить на коммуналке до 3000 гривен

Украинцы могут ежемесячно экономить до 3000 грн. на коммунальных платежах благодаря государственной программе национального кэшбека. В рамках инициативы граждане получают 10% возврат от расходов на товары или услуги украинских производителей.

Начисленный кэшбек разрешается использовать исключительно для оплаты жилищно-коммунальных услуг, в частности, природного газа. Об этом сообщает пресс-служба газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" в Facebook.

"Для расчета за потребленный газ достаточно воспользоваться картой национального кэшбека. Возврат начисляется за покупки отечественной продукции после регистрации в программе", — объясняет компания.

Среди преимуществ: экономия до 3000 грн ежемесячно, целевая направленность средств на коммуналку, простота начисления и использования, а также поддержка национального производителя.

Чтобы начать платить кэшбеком за газ, нужно оформить специальную карту – виртуальную в мобильном банке или физическую в отделении. Далее его назначают для расчетов, покупают украинские товары и получают возврат на отдельный счет.

Оплату газа кэшбеком удобно проводить через цифровые сервисы "Нефтегаза": личный кабинет на сайте, чат-бот GASUA в Viber или Telegram или без регистрации — по личному счету или адресу.

Компания отмечает: чтобы избежать долгов во время отопительного сезона, расчет кэшбеком важно производить до 25 числа ежемесячно.

