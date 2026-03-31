Назван электромобиль, который может стать самым популярным в Европе

Китайские электромобили стремительно набирают популярность благодаря сочетанию современных технологий и более доступной цене по сравнению с моделями других стран. Именно поэтому европейским производителям все сложнее конкурировать в этом сегменте.

Как сообщает Dziennik, одним из ярких примеров является GAC Aion UT — пятидверный электрический хэтчбек, заметно дешевле большинства европейских аналогов.

Для европейского рынка модель собирают на заводе Magna Steyr в Граце (Австрия) – том самом предприятии, где многие годы производят легендарный Mercedes G-Class. Дизайн автомобиля разрабатывали специалисты из Милана, и по пропорциям он напоминает Volkswagen ID.3. Длина авто составляет 4,3 метра, ширина – 1850 мм, высота – 1575 мм.

Интерьер модели также привлекает внимание: внутри установлен массивный руль, большой 15-дюймовый мультимедийный дисплей системы, под которым расположены вентиляционные отверстия, а также компактную цифровую панель приборов.

Отдельно отмечается просторный салон. Благодаря ровному полу и колесной базе почти 2,8 метра разработчикам удалось создать больше места для пассажиров. Кроме того, багажник имеет объем 440 литров, что превышает показатель Volkswagen ID.3 (385 литров).

Aion UT оснащен электродвигателем мощностью 204 л.с., работающим от батареи емкостью 60 кВт·ч. Запас хода достигает 420 км, а зарядка с 30% до 80% занимает примерно 24 минуты.

Одной из ключевых особенностей модели является аккумулятор: он выполнен по литий-железо-фосфатной технологии (LFP) без использования кобальта, что повышает долговечность и стабильность работы.

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

На внутреннем рынке Китая стоимость Aion UT составляет от 69 800 до 101 800 юаней (около 10–15 тысяч долларов). Для сравнения, базовая версия Volkswagen ID.3 в Германии стоит от 33 330 евро (свыше 38 тысяч долларов).

В то же время, по результатам опроса JD Power, большинство владельцев электромобилей удовлетворены своим выбором. Однако есть и исключения: самый низкий уровень удовлетворенности среди массовых моделей получил электрокроссовер Honda Prologue – 623 балла, что существенно ниже среднего показателя в сегменте.

Напомним, мы уже писали, какой подержанный кроссовер считается лучшим.

