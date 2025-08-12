Названы номинанты премии 'Топ-100 успешных украинцев' Millennium Club (фото)

15 декабря состоится ежегодная церемония вручения премии журнала MILLENIUM CLUB, которая отмечает выдающиеся достижения украинских деятелей в бизнесе, культуре и спорте. За годы проведения это мероприятие превратилось в заметное событие, которое чествует достижение лидеров страны в самых разных сферах — от певцов до бизнесменов, от врачей до блоггеров. Премии получат самые яркие и успешные представители своей отрасли.

Организаторы объявили, что в этом году жюри мероприятия возглавит известный украинский режиссер Олег Сенцов. Также в судейскую коллегию вошли телеведущая Тина Кароль, певица Джамала, актер Богдан Бенюк, дизайнер Татьяна Потемкина, продюсер Александр Роднянский, экономист Сергей Фурса и предприниматель Павел Фукс.

Среди лауреатов – представители разных профессий и сфер деятельности. В этом году будет представлено 28 основных номинаций, среди которых выделились следующие категории:

Бизнес-лидер: номинантами стали Владимир Дубилет (Киевстар), Игорь Коломойский (ПриватБанк) и Андрей Гордеев (Укрлендфарминг).

Культурная личность: награды могут получить писатели Юрий Андрухович и Лина Костенко, композитор Евгений Станкович, хореограф Светлана Хоменко.

Спортивная слава Украины: среди заявленных на премию олимпийские чемпионы гимнастка Лариса Латринина, пловец Даниил Бихал и футболист Андрей Шевченко.

Социальная ответственность: больше всего шансов получить награду у Виталия Савчука за поддержку образовательных проектов в регионах Украины.