Названо номінантів премії 'Топ-100 успішних українців' Millennium Club (фото)

15 грудня відбудеться щорічна церемонія вручення премії журналу MILLENIUM CLUB, яка відзначає видатні здобутки українських діячів у бізнесі, культурі та спорті. За роки проведення цей захід перетворився на помітну подію, що вшановує досягнення лідерів країни у найрізноманітніших сферах — від співаків до бізнесменів, від лікарів до блогерів. Премії отримають найяскравіші та найуспішніші представники своєї галузі.

Організатори оголосили, що цього року журі заходу очолить відомий український режисер Олег Сенцов. Також до складу суддівської колегії увійшли телеведуча Тіна Кароль, співачка Джамала, актор Богдан Бенюк, дизайнер Тетяна Потьомкіна, продюсер Олександр Роднянський, економіст Сергій Фурса і підприємець Павло Фукс.

Серед лауреатів - представники різних професій і сфер діяльності. Загалом цього року буде представлено 28 основних номінацій, серед яких виокремилися такі категорії:

Бізнес-лідер: номінантами стали Володимир Дубілет ("Київстар"), Ігор Коломойський ("ПриватБанк") та Андрій Гордєєв ("Укрлендфармінг").

Культурна особистість: нагороди можуть отримати письменники Юрій Андрухович і Ліна Костенко, композитор Євген Станкович, хореограф Світлана Хоменко.

Спортивна слава України: серед заявлених на премію олімпійські чемпіони гімнастка Лариса Латриніна, плавець Данило Бихал і футболіст Андрій Шевченко.

Соціальна відповідальність: найбільше шансів отримати нагороду у Віталія Савчука за підтримку освітніх проєктів у регіонах України.