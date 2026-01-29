Названы топ самых плохих электромобилей: какие модели попали в список

Электромобили стремительно завоевывают рынок и все увереннее конкурируют с классическими автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Впрочем, эксперты предостерегают: не каждый электрокар станет удачным выбором в 2026 году. Некоторые модели имеют технические недостатки, сомнительную надежность или слишком высокие затраты на обслуживание.

Автомобильные специалисты поделились с GOBankingRates перечнем электромобилей, от покупки которых лучше удержаться. По их словам, эти машины могут разочаровать владельцев из-за устаревших решений или финансово невыгодной эксплуатации.

Какие электромобили не советуют покупать в 2026 году

Nissan Leaf

Прежде этот электрокар был настоящим прорывом, однако сегодня его технологии уже не отвечают требованиям рынка. Эксперт carVertical Айварас Григелевичус отмечает, что модель уступает конкурентам по запасу хода и скорости зарядки. По его словам, доступная цена не должна достигаться путем использования устаревших аккумуляторов или медленной зарядки, ведь именно эти параметры являются ключевыми для современных электромобилей.

GMC Hummer EV

Электрический Hummer производит впечатление своим дизайном и нестандартными решениями, однако, по мнению эксперта JustAnswer Криса Пайла, часть этих функций скорее лишних. В частности, четырехколесное рулевое управление он называет потенциально проблемным и может лишь усложнить эксплуатацию. В итоге, это большой и тяжелый электрокар, доказывающий, что на электротяге можно ездить по бездорожью, но делает это с чрезмерным количеством рисков.

Rivian R1S

Крис Пайл признает, что Rivian создает привлекательные и технологичные электромобили. Однако главный минус R1S — дорогой ремонт. Даже незначительные повреждения кузова могут обойтись владельцу в десятки тысяч долларов. Эксперт приводит примеры, когда косметический ремонт после мелких ДТП превышал 20 тысяч долларов. К тому же сам автомобиль имеет очень высокую стартовую цену.

Tesla Model X

Во время выхода на рынок в 2015 году Model X поразила инновациями и фирменными дверями типа "крыло чайки". Однако именно они, по мнению Пайла, остаются одной из самых спорных особенностей. Эксперт отмечает, что вопросы надежности и герметичности этой двери до сих пор вызывают сомнения. Кроме того, высокая мощность авто отрицательно влияет на автономность – аккумулятор разряжается быстрее, чем ожидают многие покупатели.

Toyota bZ4X

Первые шаги Toyota в мире электромобилей оказались не слишком убедительными. Айварас Григелевичус считает, что bZ4X страдает от нехватки инноваций и конкурентных преимуществ. Модель имеет посредственный запас хода, среднюю скорость зарядки и вообще не предлагает ничего, что оправдывало бы ее цену. По мнению эксперта, покупка такого электрокроссовера в 2026 году не выглядит финансово целесообразной.

Форд Mustang Mach-E

Крис Пайл советует хорошо взвесить все "за" и "против" перед покупкой Mach-E. Он отмечает, что Ford по-прежнему находится в процессе адаптации к рынку электромобилей. По словам эксперта, у этой модели фиксировались проблемы с перегревом батареи, и не факт, что их устранили полностью. Кроме того, само название "электрический Mustang" часто вызывает споры среди автолюбителей, не считающих Mach-E настоящим наследником легендарной модели.

Специалисты отмечают: перед покупкой электромобиля в 2026 году следует внимательно оценивать не только бренд и дизайн, но и реальные технические характеристики, затраты на обслуживание и перспективы эксплуатации.

