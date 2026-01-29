'Не может быть и речи' - Мерц о вступлении Украины в ЕС в 2027 году

Канцлер Германии Фридрих Мерц в среду заявил, что вступление Украины в Европейский Союз уже 1 января 2027 года является нереалистичным. Такую позицию Мерц озвучил после переговоров с партнерами по правящей коалиции в Берлине.

Об этом сообщает dpa. По его словам, говорить о членстве Украины в ЕС в указанную дату невозможно.

Канцлер подчеркнул, что каждое государство, стремящееся присоединиться к Евросоюзу, должно выполнить Копенгагенские критерии, а сам процесс адаптации и согласования обычно длится годами. В то же время Мерц подчеркнул важность предоставления Украине четкой и понятной европейской перспективы, которая в долгосрочном измерении открывала бы путь к членству.

По словам главы немецкого правительства, Украину можно постепенно приближать к ЕС, однако ожидать чрезвычайно быстрого вступления не стоит, поскольку это не соответствует реалиям.

Комментируя войну России против Украины, Мерц отметил, что в настоящее время существуют другие неотложные приоритеты. Он сообщил о постоянном контакте с делегациями США и Украины, а также о совместной подготовке документов. Канцлер положительно оценил факт начала прямых переговоров между Украиной и Россией, выразив надежду, что они завершатся как можно скорее. По его словам, переговоры сопровождаются значительной поддержкой и осторожным оптимизмом.

В публикации также отмечается, что заявления Мерца прозвучали на фоне комментариев его однопартийца - министра иностранных дел Германии Иоганна Вадефуля. Ранее он отметил, что Украина должна получить справедливую возможность для вступления в Европейский Союз.

Вадефуль подчеркнул, что для формирования стабильной системы мира в Европе у Украины должна быть реальный шанс стать членом ЕС. В то же время, он не назвал конкретных сроков возможного вступления и дал понять, что для Киева, как и для стран Западных Балкан, не может существовать упрощенных или сокращенных процедур.

По словам главы МИД Германии, одной из ключевых гарантий безопасности, которую Европа уже сейчас может и должна предоставить Украине, является четкая и реалистичная перспектива членства в Европейском Союзе. Хотя этот путь может показаться далеким, поддержка Украины в противостоянии российской агрессии отвечает интересам как Германии, так и всей Европы, резюмировал он.

