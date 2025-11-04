Не путать с сатанинским: в Карпатах заметили гриб с красной ножкой (фото)

В Карпатах сейчас появилось много грибов, которые легко спутать с сатанинским грибом из-за всхожести во внешнем виде: красная ножка и серовато-коричневая шапка. Речь идет о боровике красивоножковом, или боровике ненастоящем (Caloboletus calopus).

Этот гриб несъедобный. Его можно найти не только в Карпатах, но и на Полесье и в левобережной Лесостепи. Об этом пишет OBOZ.UA.

У красивоножкового боровика под шапкой мякоть беловато-желтого цвета, которая на срезе быстро синеет. Некоторые грибники называют его условно съедобным, однако гриб имеет определенно горький вкус, не исчезающий даже после длительной термообработки.

Читайте также: Как понять, что грибы испортились: 5 основных признаков

Сатанинский гриб после среза сначала краснеет, а затем синеет. К тому же, он занесен в четвертое издание Красной книги Украины, поэтому собирать его запрещено.

Рядом с ним в лесах встречается также горький боровик. У него светло-серая шапка, желтая мякоть синеющая на срезе, а ножка — желтая в верхней части и красноватая ближе к основанию, часто с характерной сеточкой. Этот гриб, как и красивоножковый боровик, тоже не пригоден для употребления.

Напомним, мы уже писали, действительно ли нужно чистить и мыть грибы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!