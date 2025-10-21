Не стоит терять на них средства: топ кроссоверов с наихудшими показателями надежности

Компактные кроссоверы остаются одним из самых популярных сегментов на рынке подержанных автомобилей. Однако привлекательная цена далеко не всегда гарантирует надежность. Британское издание WhatCar обнародовало рейтинг моделей, которые в 2025 году продемонстрировали самые плохие показатели надежности, и среди них есть немало неожиданных имен.

Исследование основывается на опросе реальных владельцев и анализе отчетов о поломках. Это не теоретические оценки, а статистика реальной эксплуатации – когда гарантийный срок истек и все недостатки конструкции проявляются на практике. Об этом сообщает Wheel News.

Антирейтинг надежности: кто подвел

Nissan Juke (бензиновый, с 2019 года) возглавил список аутсайдеров. Владельцы жалуются на проблемы с электроникой, подвеской и отказом различных систем. Для бренда, традиционно считавшегося символом надежности, это стало настоящим разочарованием.

Ненамного лучше смотрится Kia Sportage (2016–2021). Несмотря на хорошую репутацию марки и семилетнюю гарантию, владельцы отмечают поломки двигателей, коробок передач и электричества. Зачастую дорогие ремонты нужны уже после 80–100 тысяч километров пробега.

Mazda CX-60 (с 2022 года) – самый новый в списке, однако проблем не меньше. Гибридная силовая установка plug-in hybrid оказалась "сырой": пользователи фиксируют программные сбои, неисправности во взаимодействии электромотора и ДВС, а также случайные отказы систем.

Не ушел от критики и Volkswagen Tiguan — один из самых популярных кроссоверов Европы. Его слабые места – дорогие турбомоторы, ненадежные коробки DSG и частые электронные сбои. Высокая стоимость обслуживания только усугубляет проблему.

Настоящим сюрпризом стало попадание Lexus LBX (с 2023 года) в список. Хотя бренд десятилетиями ассоциировался с безупречным качеством, у новой модели наблюдаются "детские болезни" – технические сбои и недоработки, которые Lexus, вероятно, устранит в последующих выпусках.

Не лучшей оказалась и гибридная версия Nissan Juke (с 2022 года). Несмотря на новую трансмиссию, она получила схожие замечания по надежности, а ремонт гибридных компонентов оказался еще более дорогим.

Что следует знать покупателям

Попадание авто в антирейтинг не означает, что каждый экземпляр проблемный. Однако риски для покупателя значительно возрастают. Перед приобретением таких моделей эксперты советуют провести подробную диагностику, проверить историю обслуживания и заложить бюджет на возможные ремонты.

А тем, кто ищет действительно безопасные модели, следует обратить внимание на японские и корейские модели, стабильно возглавляющие рейтинги надежности.

