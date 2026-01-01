Недорогие и качественные: топ лучших моделей автомобилей, которые заменят кроссоверы

Кроссоверы уже не первый год удерживают статус универсальных автомобилей в разных классах и считаются одним из самых перспективных форматов на рынке. Производители и дальше будут расширять линейки SUV, однако такой тип авто подходит далеко не каждому. В 2026 году покупателям предложат несколько достойных альтернатив, которые могут стать интересной заменой популярным кроссоверам.

Главным минусом SUV остается высокая стоимость. Кроме того, это в большинстве своем большие автомобили, которые по уровню практичности часто не дают существенных преимуществ по сравнению с более компактными и доступными моделями других классов. Именно поэтому все больше водителей обращают внимание на альтернативные варианты. Издание OBOZ.UA обращает внимание на три перспективных модели, которые могут составить серьезную конкуренцию кроссоверам.

Одной из таких новинок станет Renault Twingo E-Tech. Это электрическое переосмысление хорошо знакомого городского автомобиля, когда-то являвшегося настоящим хитом в Европе. Обновленный Twingo возвращается в компактном формате, ориентированном на ежедневную эксплуатацию в городе, с акцентом на экологичность, маневренность и доступность.

Еще одной альтернативой станет новая модель от Dacia, которая пока известна под рабочим названием C-Neo. Компания готовит бюджетный автомобиль, откроющий для бренда новый сегмент. Ожидается, что это будет достаточно просторный хэтчбек или универсал, сочетающий практичность, простоту конструкции и привлекательную цену – именно то, чего часто не хватает современным кроссоверам.

Также в 2026 году обновление получит Nissan Versa. Эта модель относится к классу традиционных бюджетных седанов, однако производитель планирует сделать ее более современной, не отказываясь от главного преимущества доступности. Versa может заинтересовать тех, кто ищет надежный и понятный автомобиль без переплат за модные форматы.

