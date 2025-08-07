Недорогие новинки: какие автомобили являются самыми ожидаемыми на рынке

В 2026 году на автомобильном рынке появится ряд моделей, которые уже вызвали большой интерес среди покупателей, в частности, благодаря более доступной цене. Некоторые из них уже были официально представлены, а другие готовятся к своему дебюту.

Среди самых ожидаемых новинок – шестая генерация Toyota RAV4, которая официально дебютировала и начнет появляться в продаже еще до конца 2025 года. Однако основное распространение модели ожидается уже в 2026 году. Вслед за ней компания Toyota представит новый внедорожник Land Cruiser FJ – более доступную версию легендарной модели. Об этом пишет OBOZ.UA.

Американский бренд Rivian готовит к выходу электромобиль R2, который станет самым бюджетным предложением компании. Производитель рассчитывает именно на него как на ключ к масштабным продажам.

Читайте также: Служить дольше моделей из салона: топ качественных подержанных авто

Mazda тоже работает над громкой премьерой – спорткаром с роторным двигателем, который должен стать духовным наследником культовой RX-7. Новинка призвана укрепить имидж бренда среди ценителей динамичного вождения.

А премиальный сегмент представит Bentley с новым SUV. Хотя бренд не ассоциируется с бюджетными автомобилями, этот электрический кроссовер станет самой доступной моделью в линейке с ориентировочной стартовой ценой около 150 000 долларов.

Напомним, ранее мы писали о редко ломающихся моделях машин.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!