Неожиданный обвал цен: какие базовые продукты в Украине стали доступнее

В августе цены на потребительские товары в Украине снизились на 0,2%. Годовая инфляция также уменьшилась, с 14,1% в июле до 13,2%, при этом больше всего подешевели овощи, фрукты и сахар.

Эта информация обнародована в сентябрьском экспресс-выпуске Государственной службы статистики. В нем отмечено, что инфляция снижается уже второй месяц подряд – в июле также произошло снижение потребительских цен на 0,2%.

Что из продуктов больше всего подешевело

В прошлом месяце больше всего снизились цены на одежду и обувь – на 3,2% (обувь подешевела на 3,9%, одежда – на 2,7%). Также в целом на 0,8% снизилась стоимость продуктов питания, что было вызвано поступлением новых урожаев фруктов и овощей:

овощи (-12,7%);

фрукты (-10,2%);

сахар (-1,0%).

По сравнению с ценами прошлого года снизились только фрукты и сахар – на 2,5% и 8,4% соответственно. Среди других потребительских товаров уменьшение цен за год коснулось только одежды (-5,8%) и обуви (-5,4%), в то время как другие товары стали дороже.

Читайте также: Времени мало: в Украине прогнозируют скачок цен на картофель

Что подорожало

В августе больше всего выросли цены на услуги связи (+2,7%), что было вызвано повышением тарифов на мобильную связь на 4,7%. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,8%, причем цена на табак выросла на 2,0%. Среди продуктов питания цены также выросли на:

яйца (+2,3%);

мясо и мясопродукты (+2,0%);

рыба и продукты из рыбы (+1,4%);

безалкогольные напитки (+1,4%);

молоко (+1,0%);

хлеб (+0,7%);

творог и мягкий творог (+0,6%);

хлеб и хлебопродукты (+0,5%);

масло подсолнечное (+0,5%);

масло (+0,4%);

макаронные изделия (+0,3%).

Продукты питания продолжают оставаться категорией товаров, где наблюдается наибольшее подорожание. Они выросли на 19,4% с начала года и на 20,4% по сравнению с августом 2024 года. Больше всего подорожали яйца (+74,3%), фрукты (+47,5%), масло (+28,7%) и мясо (+25,2%).

Ранее мы рассказывали, что в Украине значительно изменились цены на некоторые овощи и фрукты.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!