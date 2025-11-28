Никто не должен рассчитывать, что Зеленский откажется от территорий – Ермак о переговорах по прекращению войны

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что действующий президент Владимир Зеленский ни при каких обстоятельствах не подпишет документ, предусматривающий отказ Украины от своих территорий. "Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы откажемся от наших территорий. Он никогда не подпишет документ об отказе от территории. Это прямо запрещено Конституцией Украины. Никто не имеет права этого делать, если не хочет выступить против Конституции и украинского народа".

Об этом заявил Ермак в интервью Саймону Шустеру для издания The Atlantic, цитирует " Интерфакс-Украина ". Ермак подчеркнул, что ни один здравомыслящий лидер сегодня не согласился бы на уступки территориям.

Он также очертил позицию Украины на возможных предстоящих переговорах: ключевым и конфликтным вопросом остается российское требование относительно украинских суверенных территорий, и именно здесь Зеленский проведет "красную линию".

Прямая речь Ермака о возможных переговорах:

"О земле – Украина готова обсуждать исключительно то, где именно должна проходить линия разграничения между сторонами, которые сейчас контролируют те или иные территории. Единственное, о чем мы реально можем говорить сейчас – это определение линии фронта. И именно это нам нужно сделать".

Таким образом, по словам Ермака, любое прекращение огня или перемирия возможно только на основе фиксации текущей линии столкновения, а не путем юридического или фактического отказа от украинских территорий.

Напомним, США хотят подписания мирного соглашения перед предоставлением гарантий безопасности Киеву.

