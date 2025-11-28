Ніхто не повинен розраховувати, що Зеленський відмовиться від територій - Єрмак про переговори щодо припинення війни

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що чинний президент Володимир Зеленський за жодних обставин не підпише документ, який передбачатиме відмову України від своїх територій. "Поки Зеленський є президентом, ніхто не має розраховувати на те, що ми відмовимося від наших територій. Він ніколи не підпише документ про відмову від території. Це прямо заборонено Конституцією України. Ніхто не має права це робити, якщо не хоче виступити проти Конституції та українського народу".

Про це заявив Єрмак в інтерв'ю Саймону Шустеру для видання The Atlantic, цитує "Інтерфакс-Україна".Єрмак наголосив, що жоден розсудливий лідер сьогодні не погодився б на поступки територіями.

Він також окреслив позицію України на можливих майбутніх переговорах: ключовим і найконфліктнішим питанням залишається російська вимога щодо українських суверенних територій, і саме тут Зеленський проведе "червону лінію".

Пряма мова Єрмака про можливі переговори:

"Щодо землі – Україна готова обговорювати виключно те, де саме має проходити лінія розмежування між сторонами, які наразі контролюють ті чи інші території. Єдине, про що ми реально можемо говорити зараз, – це визначення лінії фронту. І саме це нам потрібно зробити".

Таким чином, за словами Єрмака, будь-яке припинення вогню чи перемир’я можливе лише на основі фіксації поточної лінії зіткнення, а не шляхом юридичної чи фактичної відм відмови від українських територій.

Нагадаємо, США хочуть підписання мирної угоди перед наданням гарантій безпеки Києву.

