Одно из самых ожидаемых астрономических событий года: что такое метеорный поток Геминидт и когда можно наблюдать

Одно из самых ожидаемых астрономических событий года — метеорный поток Геминиды — начинается 4 декабря и продлится до 20 декабря, обещая украинцам незабываемое небесное шоу из до 150 падающих звезд в час. Пик активности придется на ночь с 13 на 14 декабря, когда при идеальных условиях можно будет увидеть 120–150 метеоров в час, а консервативные оценки NASA обещают не менее 40–50.

Этот поток – один из самых надежных и мощных в году, особенно для северного полушария. Об этом сообщает издание Space.com.

Геминиды уникальны: в отличие от большинства звездопадов, они произошли не от кометы, а от астероида 3200 Фаэтона. Поэтому метеоры ярче, медленнее и часто цвета от белого до синего, зеленого или желтого. Они "выходят" из точки в созвездии Близнецов (возле звезд Кастор и Поллукс), но видны по всему небу.

Нынешний пик совпадает с убывающим серпом Луны (27% освещения), восходящим лишь в 2:30 утра — поэтому к этому времени небо будет почти без лунного сияния. Лучшее время после 22:00, в темных местах подальше от городов.

Астрономы советуют: дайте глазам 20–30 минут на адаптацию к темноте, избегайте экранов телефонов, оденьтесь тепло (декабрьские холодные ночи) и возьмите термос с горячим чаем. Наблюдайте лежа – это расширяет поле зрения.

