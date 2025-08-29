Официально: Госдеп США одобрил продажу Украине более трех тысяч крылатых ракет ERAM
Государственный департамент США дал "зеленый свет" на продажу Украине 3350 авиационных крылатых ракет большой дальности ERAM на сумму 825 миллионов долларов. Киев получит ракеты Extended Range Attack Munition вместе с GPS и INS-навигацией, оснащенной модулем защиты от подмены (SAASM) в формате Y-Code или M-Code.
Об этом говорится в сообщении Управления по военному сотрудничеству Пентагона. Кроме самих боеприпасов контракт включает контейнеры, пилоны для подвешивания, комплектующие, запасные части, расходные материалы, а также оборудование для обслуживания и ремонта. Предусмотрены программы подготовки персонала, техническая и логистическая поддержка.
В Пентагоне подчеркнули, что это соглашение усилит обороноспособность Украины, позволит более эффективно реагировать на нынешние и потенциальные угрозы, а также будет способствовать повышению региональной безопасности. При этом украинские Вооруженные силы, как отмечается, не будут иметь проблем с интеграцией нового вооружения.
Финансирование закупки будет осуществляться за счет помощи от Дании, Нидерландов, Норвегии и американских программ внешнего военного финансирования.
ERAM называют примером тесного сотрудничества США и союзников по НАТО в создании масштабируемых и эффективных систем, способных быстро поступать в войска. Главными подрядчиками определены компании Zone 5 Technologies и CoAspire.
Для справки: ERAM – это авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" с большой дальностью поражения. Она способна бить как по наземным, так и по морским целям, а модульная конструкция позволяет адаптировать ее под разные задачи.
