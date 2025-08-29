Офіційно: Держдеп США схвалив продаж Україні понад трьох тисяч крилатих ракет ERAM

Державний департамент США дав "зелене світло" на продаж Україні 3 350 авіаційних крилатих ракет великої дальності ERAM на суму 825 мільйонів доларів. Зазначається, що Київ отримає ракети Extended Range Attack Munition разом із GPS та INS-навігацією, оснащеною модулем захисту від підміни (SAASM) у форматі Y-Code або M-Code.

Про це йдеться у повідомленні Управління воєнного співробітництва Пентагону. Окрім самих боєприпасів, контракт включає контейнери, пілони для підвішування, комплектуючі, запасні частини, витратні матеріали, а також обладнання для обслуговування й ремонту. Передбачені й програми підготовки персоналу, технічна та логістична підтримка.

У Пентагоні підкреслили, що ця угода посилить обороноздатність України, дозволить ефективніше реагувати на нинішні та потенційні загрози, а також сприятиме підвищенню регіональної безпеки. При цьому українські Збройні сили, як наголошується, не матимуть проблем із інтеграцією нового озброєння.

Фінансування закупівлі відбуватиметься за рахунок допомоги від Данії, Нідерландів, Норвегії та американських програм зовнішнього військового фінансування.

ERAM називають прикладом тісної співпраці США та союзників по НАТО у створенні масштабованих та ефективних систем, здатних швидко надходити у війська. Головними підрядниками визначені компанії Zone 5 Technologies і CoAspire.

Для довідки: ERAM — це авіаційна крилата ракета класу "повітря–поверхня" з великою дальністю ураження. Вона здатна бити як по наземних, так і по морських цілях, а модульна конструкція дозволяє адаптувати її під різні завдання.

