Ограничения на переводы в 'Ощад24/7': основные детали для клиентов

В государственном банке "Ощадбанк" действуют фиксированные лимиты на переводы через мобильное приложение "Ощад24/7". В 2025 году некоторые из этих ограничений были обновлены, чтобы повысить безопасность клиентов и защитить их от мошеннических схем.

Об изменениях сообщают на официальной странице банка в Facebook. По их данным, в мобильном приложении "Ощад24/7" действуют специальные ограничения на переводы, призванные защитить клиентов от мошенничества. Основные из них касаются трех направлений:

переводы в ночное время;

операции, требующие SMS-подтверждения;

переводы внутри установленных личных лимитов.

Ночной лимит применяется ко всем картам Ощадбанка и запрещает финансовые операции более 10 тыс. грн в настоящее время. Это связано с повышенной активностью мошенников в ночной период, поэтому банк стремится обезопасить клиентов.

Дневной лимит регулирует сумму средств, которую можно отправить без SMS-подтверждения на номер телефона. В начале года лимит составлял 2 тыс. грн., однако во время всплеска мошенничества его снизили до 100 грн. После жалоб клиентов банк поднял ограничение до 1 тыс. грн. Теперь при превышении этой суммы клиент получает пароль в обычном SMS.

Эти правила закреплены постановлением Национального банка Украины №58 "Об утверждении положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке".

Как сделать перевод через приложение

Между карточками Ощадбанка:

Войти в главное меню приложения и выберите раздел "Переводы". Нажмите "Переводы между картами". Выбрать вид перевода и карту-получателя. Укажите номер карты получателя или отсканируйте его. Подтвердить согласие на списание комиссии. Нажмите "Продолжить". Ввести код из SMS или воспользоваться Face ID/Touch ID.

На карту другого банка:

Перейти в раздел "Переводы". Выбрать "На карту другого банка". Указать карту отправителя, номер карты получателя и сумму. Подтвердить комиссию. Нажмите "Продолжить". Ввести код из SMS или воспользоваться Face ID/Touch ID.

