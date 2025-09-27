Ограничения на переводы в "Ощад24/7": основные детали для клиентов
В государственном банке "Ощадбанк" действуют фиксированные лимиты на переводы через мобильное приложение "Ощад24/7". В 2025 году некоторые из этих ограничений были обновлены, чтобы повысить безопасность клиентов и защитить их от мошеннических схем.
Об изменениях сообщают на официальной странице банка в Facebook. По их данным, в мобильном приложении "Ощад24/7" действуют специальные ограничения на переводы, призванные защитить клиентов от мошенничества. Основные из них касаются трех направлений:
- переводы в ночное время;
- операции, требующие SMS-подтверждения;
- переводы внутри установленных личных лимитов.
Ночной лимит применяется ко всем картам Ощадбанка и запрещает финансовые операции более 10 тыс. грн в настоящее время. Это связано с повышенной активностью мошенников в ночной период, поэтому банк стремится обезопасить клиентов.
Дневной лимит регулирует сумму средств, которую можно отправить без SMS-подтверждения на номер телефона. В начале года лимит составлял 2 тыс. грн., однако во время всплеска мошенничества его снизили до 100 грн. После жалоб клиентов банк поднял ограничение до 1 тыс. грн. Теперь при превышении этой суммы клиент получает пароль в обычном SMS.
Эти правила закреплены постановлением Национального банка Украины №58 "Об утверждении положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке".
Как сделать перевод через приложение
Между карточками Ощадбанка:
- Войти в главное меню приложения и выберите раздел "Переводы".
- Нажмите "Переводы между картами".
- Выбрать вид перевода и карту-получателя.
- Укажите номер карты получателя или отсканируйте его.
- Подтвердить согласие на списание комиссии.
- Нажмите "Продолжить".
- Ввести код из SMS или воспользоваться Face ID/Touch ID.
На карту другого банка:
- Перейти в раздел "Переводы".
- Выбрать "На карту другого банка".
- Указать карту отправителя, номер карты получателя и сумму.
- Подтвердить комиссию.
- Нажмите "Продолжить".
- Ввести код из SMS или воспользоваться Face ID/Touch ID.
