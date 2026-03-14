Ограниченно пригодны: когда и при каких условиях их могут мобилизовать

В связи с отменой категории "ограниченно годный к военной службе" в украинском законодательстве, многие бывшие ограниченно годные граждане автоматически стали военнообязанными. Это означает, что они могут быть мобилизованы даже до достижения 25-летнего возраста.

Об этом сообщают Новости.LIVE со ссылкой на разъяснение портала " Юристы.UA ". После внесения изменений в законодательство все, кто раньше имел статус "ограниченно годный", обязаны были пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВЛК) для определения текущего состояния здоровья и пригодности к службе.

Если человек не прошел новый ВЛК или прошел его и признан пригодным (полностью или с незначительными ограничениями), он автоматически переходит в категорию военнообязанных — то есть подлежит мобилизации в особый период на общих основаниях.

К юристам обратился мужчина, ранее имевший статус ограниченно годного и еще не достигшего 25 лет. Он спросил, может ли его мобилизовать ТЦК, несмотря на возраст.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил: "Да вас могут мобилизовать до 25 лет. Когда вы проходили ВЛК и были признаны ограниченно пригодными, это автоматически сделало вас военнообязанным. Статус призывника изменился на статус военнообязанного, поэтому вы подлежите мобилизации на тех же основаниях, что и другие".

Юрист Владислав Дерий подтвердил: "Мужчины, которые имели статус "ограниченно годный в мирное время", после изменений законодательства автоматически относят к военнообязанным, даже если им еще не исполнилось 25 лет. Они больше не являются призывниками для срочной службы – они находятся в запасе для мобилизации".

Юристы отмечают: если человек раньше имел статус ограниченно подходящего, но по тем или иным причинам не прошел повторную ВЛК после отмены категории, он все равно считается военнообязанным и может получить повестку на мобилизацию независимо от возраста.

Что делать в такой ситуации

Если у вас есть законные основания для отсрочки (обучение, уход за близкими, состояние здоровья и т.д.) — подавайте документы на отсрочку через ЦНАП, "Резерв+" или непосредственно в ТЦК. Даже если статус в "Резерв+" пока показывает "ограниченно пригодный", документы на отсрочку принимают и рассматривают.

Если ВЛК еще не пройден — лучше пройти его как можно скорее, чтобы иметь актуальный вывод о пригодности. В случае признания непригодным или ограниченно годным в военное время это может стать основанием для увольнения с военной службы или отсрочки.

Юристы советуют не игнорировать повестки и не ждать, пока ситуация разрешится сама. Если есть сомнения в законности действий ТЦК — фиксируйте все взаимодействия, храните копии документов и при необходимости обращайтесь к адвокату по военному праву. Это поможет защитить ваши права в условиях военного положения.

