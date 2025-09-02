Они самые популярные: какие автомобили чаще всего покупают украинцы
В прошлом месяце наибольший спрос в Украине имели импортируемые автомобили в возрасте до пяти лет. Автопарк страны пополнился более 7,2 тыс. таких машин, что составляет почти треть всех легковушек с пробегом. В общей сложности за этот период украинцы ввезли 22,4 тыс. авто.
Об этом пишет Newsauto .
ТОП-10 самых популярных моделей до 5 лет:
- Tesla Model Y – 733 авто (от $30 000 до $38 000);
- Tesla Model 3 – 396 авто (от $25 000);
- Nissan Rogue – 246 авто (от $20 000);
- Mazda CX-5 – 221 авто (от $18 000);
- Kia Niro – 205 авто (от $23 000);
- Volkswagen Tiguan – 188 авто (от $22 000);
- Hyundai Kona – 165 авто (от $20 000);
- Chevrolet Bolt – 150 авто (от $19 000);
- Audi Q5 – 148 авто (от $28 000);
- Ford Escape – 143 авто (от $21 000).
Почему выбирают именно их
- Электромобили Tesla, Chevrolet и Hyundai привлекают беспошлинным ввозом, более дешевой "заправкой" электричеством и современными технологиями.
- Nissan Rogue, Mazda CX-5 и Volkswagen Tiguan ценят за универсальность, просторный салон и надежность.
- Kia Niro и Audi Q5 предлагают сочетание комфорта, престижа и относительно доступной стоимости.
- Ford Escape – практичный вариант для ежедневного использования по умеренной цене.
Специалисты отмечают, что украинский рынок постепенно смещается в сторону электрокаров и компактных кроссоверов, сочетающих экономичность, технологичность и доступность.
