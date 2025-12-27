Они самые популярные в Украине: топ востребованных авто

В ноябре украинский рынок подержанных авто пополнился 9,2 тысячи легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа, не старше пяти лет. Всего за прошлый месяц в Украину импортировали 23,5 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Машины в возрасте до пяти лет составляли около двух пятых от общего объема — 39%.

Наибольшей популярностью в этом сегменте пользовались электромобили, на которые пришлось 60% всех регистраций. Вторую позицию заняли бензиновые автомобили с долей 27%. Еще 8% рынка заняли гибриды, дизельные машины составили 4%, а автомобили с газобаллонным оборудованием – всего 1%. Об этом сообщает "Укравтопром".

Среди моделей, наиболее часто завозившихся в Украину в возрасте до пяти лет, лидерство сохраняет Tesla Model Y - 931 автомобиль. На втором месте Tesla Model 3 с результатом 649 автомобилей. В тройку самых популярных также вошел Kia Niro (384 единицы).

Далее в рейтинге расположились Hyundai Kona (292 авто), Nissan Rogue (271), Audi e-tron Sportback (211), Volkswagen Tiguan (210), Mazda CX-5 (192), Chevrolet Bolt (176) и Hyundai Ioniq 5 (158 автомобилей).

Таким образом, рынок импортируемых подержанных авто в Украине все активнее ориентируется на современные модели, в частности электрокары, уверенно доминирующие в сегменте машин в возрасте до пяти лет.

