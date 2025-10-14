Они сэкономят ваши деньги: топ бюджетных и надежных автомобилей
Британское издание WhatCar опубликовало обновленный рейтинг самых надежных недорогих автомобилей 2025 года, созданный на основе отзывов тысяч реальных владельцев. Исследование призвано помочь тем, кто планирует покупку доступного авто и стремится избежать дорогостоящих ремонтов в будущем.
Лидером списка стал компактный хэтчбэк Hyundai i10 (модели с 2020 года). Эксперты отмечают, что этот городской автомобиль сохраняет высокую репутацию надежности уже несколько поколений, опережая даже более именитых соперников в своем классе. Об этом пишет WhatCar.
ТОП-6 самых надежных бюджетных авто 2025 года
- Hyundai i10 (с 2020 года)
- Toyota Aygo X (с 2022 года)
- Mini (2014–2024 гг.)
- Kia Ceed (2018–2025 гг.)
- BMW i3 (2013–2022 гг.)
- Honda Civic (с 2022 года)
По словам аналитиков, все эти модели обладают минимальным уровнем поломок и демонстрируют высокую надежность при ежедневной эксплуатации.
