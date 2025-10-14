Они сэкономят ваши деньги: топ бюджетных и надежных автомобилей

Британское издание WhatCar опубликовало обновленный рейтинг самых надежных недорогих автомобилей 2025 года, созданный на основе отзывов тысяч реальных владельцев. Исследование призвано помочь тем, кто планирует покупку доступного авто и стремится избежать дорогостоящих ремонтов в будущем.

Лидером списка стал компактный хэтчбэк Hyundai i10 (модели с 2020 года). Эксперты отмечают, что этот городской автомобиль сохраняет высокую репутацию надежности уже несколько поколений, опережая даже более именитых соперников в своем классе. Об этом пишет WhatCar.

ТОП-6 самых надежных бюджетных авто 2025 года

Hyundai i10 (с 2020 года) Toyota Aygo X (с 2022 года) Mini (2014–2024 гг.) Kia Ceed (2018–2025 гг.) BMW i3 (2013–2022 гг.) Honda Civic (с 2022 года)

По словам аналитиков, все эти модели обладают минимальным уровнем поломок и демонстрируют высокую надежность при ежедневной эксплуатации.

