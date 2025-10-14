Вони зекономлять ваші гроші: топ бюджетних та надійних автомобілів

Британське видання WhatCar опублікувало оновлений рейтинг найнадійніших недорогих автомобілів 2025 року, створений на основі відгуків тисяч реальних власників. Дослідження покликане допомогти тим, хто планує купівлю доступного авто та прагне уникнути дорогих ремонтів у майбутньому.

Лідером списку став компактний хетчбек Hyundai i10 (моделі з 2020 року). Експерти зазначають, що цей міський автомобіль зберігає високу репутацію надійності вже кілька поколінь поспіль, випереджаючи навіть більш іменитих суперників у своєму класі. Про це пише WhatCar.

Читайте також: Ці автомобілі споживають мінімуми пального: топ економічних моделей

ТОП-6 найнадійніших бюджетних авто 2025 року

Hyundai i10 (з 2020 року) Toyota Aygo X (з 2022 року) Mini (2014–2024 рр.) Kia Ceed (2018–2025 рр.) BMW i3 (2013–2022 рр.) Honda Civic (з 2022 року)

За словами аналітиків, усі ці моделі мають мінімальний рівень поломок і демонструють високу надійність при щоденній експлуатації.

Раніше ми розповідали про топ-3 японські марки авто, які майже не знецінюються.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!