Они сэкономят ваши деньги: топ бюджетных и надежных автомобилей

Цихоцкая Мария

Лидером списка стал компактный хэтчбек Hyundai i10 (модели с 2020 года). Источник: Hyundai

Британское издание WhatCar опубликовало обновленный рейтинг самых надежных недорогих автомобилей 2025 года, созданный на основе отзывов тысяч реальных владельцев. Исследование призвано помочь тем, кто планирует покупку доступного авто и стремится избежать дорогостоящих ремонтов в будущем.

Лидером списка стал компактный хэтчбэк Hyundai i10 (модели с 2020 года). Эксперты отмечают, что этот городской автомобиль сохраняет высокую репутацию надежности уже несколько поколений, опережая даже более именитых соперников в своем классе. Об этом пишет WhatCar.

ТОП-6 самых надежных бюджетных авто 2025 года

  1. Hyundai i10 (с 2020 года)
  2. Toyota Aygo X (с 2022 года)
  3. Mini (2014–2024 гг.)
  4. Kia Ceed (2018–2025 гг.)
  5. BMW i3 (2013–2022 гг.)
  6. Honda Civic (с 2022 года)

По словам аналитиков, все эти модели обладают минимальным уровнем поломок и демонстрируют высокую надежность при ежедневной эксплуатации.

