От зимнего холода до +33: синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине

Погода в Украине на этой неделе будет крайне изменчивой. В конце августа синоптики прогнозируют перепады температуры от +17 до +30 градусов. В Карпатах сюрпризом стал первый выпавший в День Независимости снег.

Белым покровом покрыло не только Говерлу, но и Пип Иван и Драгобрат. Местами температура опускалась до +1 градуса. Спасатели отмечают, что такой снег в августе – редкость, ведь в последнее десятилетие подобного случая не было. В то же время они напоминают: для гор погода всегда непредсказуема, так что подобные явления не являются настоящей аномалией. Информацию обнародовали в Укргидрометцентре, пишет ТСН.

Уже во вторник, 26 августа, атмосферный фронт принесет дожди на север страны, а также некоторые центральные и западные регионы. В среду, 27 августа, осадки постепенно прекратятся, однако это почти не отразится на температурных показателях.

В течение дня термометры будут фиксировать:

на севере: +20…+23 °С;

на востоке: +22…+25 °С;

в центре: +23…+26 °С;

на юге: +25…+28 °С;

на западе: +22…+28 °С.

А уже в четверг, 28 августа, в Украину вернется настоящее лето: синоптики прогнозируют сухую погоду и жаркое солнце почти во всех областях.

