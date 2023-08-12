"Отменить" или "отменить"? Как правильно в украинском употреблять эти слова

Есть ли в украинском языке слово отменить и что оно означает

Украинский язык богат, выразителен и жив, и все больше людей выбирают его для выражения своих мыслей. Однако иногда возникают ситуации, когда необходимо соблюдать правильные правила использования слов.

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Сайт Язык – ДНК нации раскрывает некоторые нюансы по употреблению слов "відмінити" и "скасувати". Рассмотрим правильное использование этих слов и контекст, в котором они используются.

Обычно довольно распространенной ошибкой является использование слова "відмінити" вместо "скасовувати", и даже правительственные меры могут быть отменены, вместо того чтобы быть отменены, хотя эти два слова имеют разные значения.

Слово "відмінити" на украинском языке выражает действие смены или работу чего-то иначе. Например, ""Я вирішила відмінити свої плани на вихідних" или "Студенти почали відмінювати слова в різних відмінках".

С другой стороны, слово "отменить" используется для обозначения действия объявления чего-либо недействительным, прекращения действия или отмены решения. Например, "Рішення про відміну зустрічі було скасовано" или "Влада скасувала рішення про підвищення тарифів".

Важно понимать, что различие между этими словами поможет вам точно и четко выражать свои мысли на украинском языке.

Синонимы "скасувати": "анулювати", "викреслити", "відкликати" та "припинити"

Напомним, ранее Авраменко обратил внимание на недостатки использования аббревиатуры "б/у" в рекламе товаров и объяснил, как правильно перевести "секонд хенд" на украинский язык.

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