Ожидается до 22 градусов мороза: прогноз погоды в Украине на 20 января

В течение этой недели погодные условия в Украине будут формироваться под влиянием мощного сибирского антициклона. Именно он блокирует доступ теплых воздушных масс с запада, поэтому морозы будут удерживаться практически на всей территории страны.

Синоптики предупреждают о периоде наиболее интенсивного похолодания: в ночные часы температура местами будет опускаться до -25 градусов. Осадков ожидается немного, однако из-за низких температур и остаточной влаги на дорогах будет сохраняться гололедица, что затрудняет движение транспорта. Лишь в конце недели прогнозируется постепенное ослабление морозов. Об этом сообщает "Укргидрометцентр ".

Во вторник, 20 января морозы сохранятся, местами даже усилятся. На севере ночью прогнозируют -16...-21, днем -8...-12 градусов, переменная облачность. В южных областях температура ночью будет -10...-14, днем -2...-6, облачно с прояснениями. На западе ночью -15...-18, днем -5...-10 градусов, существенных осадков не ожидается. Восточные регионы встретят ночь с морозами -17...-22, днем -9...-13, погода будет солнечной и сухой. В центре страны ночью -14...-19, днем -7...-11, переменная облачность. В столице ночью -17…-19, днем -10…-12 градусов, на дорогах возможна гололедица.

Напомним, в Украине ожидается резкое похолодание.

