Ожидается магнитная активность 4 уровня: прогноз на 16 сентября

В середине сентября ожидается повышенная солнечная активность, которая может привести к магнитным бурям в период с 15 по 20 сентября 2025 года. Ученые отмечают, что эти дни будут особенно сложными для метеочувствительных людей: возможны колебания давления, головные боли, усталость и обострение хронических болезней, в частности у тех, кто имеет сердечно-сосудистые проблемы.

Об этом пишет РБК. 16 сентября активность снизится до уровня Kp-4, но все равно может повлечь за собой ухудшение самочувствия. Причиной таких явлений становятся солнечные вспышки и корональные выбросы массы, выбрасываемые в космос заряженные частицы. Преодолевая расстояние до Земли за несколько часов или суток, они провоцируют возбуждения в магнитном поле, продолжающиеся от нескольких часов до нескольких дней.

Медики напоминают, что в этот период больше всего страдают люди с проблемами сердца и сосудов, гипертоники, метеочувствительные, имеющие нарушения сна, а также пожилые люди. Среди наиболее частых симптомов – головная боль, головокружение, резкие перепады давления, сонливость, снижение концентрации и раздражительность. Чтобы облегчить состояние, врачи советуют пить больше воды, избегать кофе, алкоголя и тяжелой пищи, чаще бывать на свежем воздухе, обеспечить себе полноценный сон, контролировать давление и принимать назначенные препараты.

