Очікується магнітна активність 4 рівня: прогноз на 16 вересня

У середині вересня очікується підвищена сонячна активність, яка може призвести до магнітних бур у період із 15 по 20 вересня 2025 року. Вчені зазначають, що ці дні будуть особливо складними для метеочутливих людей: можливі коливання тиску, головний біль, втома й загострення хронічних хвороб, зокрема у тих, хто має серцево-судинні проблеми.

Про це пише РБК. 16 вересня активність знизиться до рівня Kp-4, але все одно може спричинити погіршення самопочуття. Причиною таких явищ стають сонячні спалахи та корональні викиди маси, які викидають у космос заряджені частинки. Долаючи відстань до Землі за кілька годин або діб, вони провокують збурення в магнітному полі, що тривають від кількох годин до декількох днів.

Медики нагадують, що у цей період найбільше страждають люди з проблемами серця і судин, гіпертоніки, метеочутливі, ті, хто має порушення сну, а також літні люди. Серед найчастіших симптомів — головний біль, запаморочення, різкі перепади тиску, сонливість, зниження концентрації та дратівливість. Щоб полегшити стан, лікарі радять пити більше води, уникати кави, алкоголю й важкої їжі, частіше бувати на свіжому повітрі, забезпечити собі повноцінний сон, контролювати тиск і вчасно приймати призначені препарати.

