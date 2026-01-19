Ожидается магнитная буря 4 уровня: прогноз магнитных бурь на 19 января

В понедельник, 19 января, прогнозируется постепенное ослабление геомагнитной активности - ее уровень снизится до показателей Kp 3-4. В то же время, полного успокоения магнитосферы еще не ожидают. У людей, чувствительных к изменениям погоды, могут сохраняться остаточные симптомы: чувство слабости, головные боли, пониженное настроение, апатия или падение работоспособности.

Об этом сообщает сервис Meteoagent. По оценкам специалистов, магнитное поле Земли будет находиться в возбужденном состоянии, однако серьезных магнитных бурь в этот день не прогнозируют.

Согласно долгосрочным расчетам, 19 января геомагнитная активность может колебаться в пределах Kp 3-5. Такой уровень соответствует слабым или умеренным магнитным бурям. Для работы технических систем и критической инфраструктуры он не опасен, однако в течение суток возможны кратковременные всплески активности.

Во второй половине января ожидается новая волна геомагнитных колебаний. В течение нескольких дней магнитное поле будет оставаться нестабильным, а максимальные значения, по предварительным прогнозам, придутся на середину и конец этого периода.

Специалисты отмечают, что в группе повышенного риска находятся метеочувствительные люди, лица с повышенным артериальным давлением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также те, кто длительно находится в состоянии хронического стресса.

Следует учитывать, что прогнозы солнечной и геомагнитной активности могут изменяться, ведь данные обновляются каждые три часа. Активность измеряют по планетарной шкале К-Индекс от 0 до 9. Показатели от 5 и выше считаются сильными магнитными бурями.

Метеозависимость не является отдельной болезнью – это совокупность реакций организма на изменения внешней среды. Хотя генетическую предрасположенность обладают единицами, на практике разные проявления испытывают до 50–70% людей. Магнитные бури обычно длятся два-три дня, и хотя на них реагирует каждая клетка организма, большинство людей этого не замечает — человечество в целом адаптировалось к солнечной активности.

Читайте также: Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает

Чаще всего на геомагнитные колебания реагируют пожилые люди и пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. В такие дни могут появляться бессонница, снижение концентрации внимания, повышенная утомляемость, раздражительность и головные боли.

Чтобы легче перенести периоды магнитной нестабильности, специалисты советуют соблюдать сбалансированное питание, пить достаточно воды, полноценно отдыхать, ежедневно выходить на прогулки минимум на пол часа и регулярно принимать душ или посещать баню — такие процедуры помогают нервной системе лучше адаптироваться к переменам.

Ранее мы рассказывали, что ученые рассказали, что значит удаление Луны от Земли для продолжительности суток.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!