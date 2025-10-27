Ожидается магнитная буря 4 уровня: прогноз на 28 октября

В период с 27 по 31 октября 2025 года Земля будет переживать серию геомагнитных бурь разного уровня интенсивности. Такие явления могут влиять как на самочувствие людей, так и на работу техники, поэтому важно знать, когда ожидаются колебания и как минимизировать их влияние.

28 октября активность возрастет до уровня 4–5, с заметным повышением во второй половине суток. Об этом сообщает noaa.gov.

Магнитная буря – это реакция земного магнитного поля на потоки заряженных частиц, поступающих из Солнца после вспышек. Ее интенсивность измеряют по шкале К-индекса (от 0 до 9) или классам от G1 до G5. Умеренная буря (G1, К-индекс 4–5) может влиять на здоровье, связь и навигацию, а более сильные (G2 и выше) способны вызвать перебои в электросетях и спутниковых системах.

При таких возмущениях возможны временные проблемы с GPS, радиосвязью или работой электронных приборов, особенно в северных широтах. Хотя серьезных сбоев не ожидается, техника может реагировать нестабильно.

Для людей, чувствительных к изменениям магнитного поля, даже слабые бури могут вызвать головную боль, усталость, головокружение, скачки давления, нарушение сна, раздражительность или снижение концентрации. В группе риска – гипертоники, люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями, метеозависимые и лица старшего возраста.

Медики советуют в этот период больше отдыхать, спать не менее 7–9 часов, пить достаточно воды, избегать кофе, алкоголя и энергетиков, уменьшить стрессы, питаться легко и сбалансированно. Также рекомендуют проводить больше времени на свежем воздухе, регулярно проветривать помещение и контролировать давление.

Такие простые шаги помогут легче перенести периоды повышенной геомагнитной активности и сохранить самочувствие даже в дни сильнейших бурь.

