Ожидается магнитная буря 5 уровня: прогноз на 29 января

В конце января геомагнитная ситуация в Украине и Европе будет оставаться напряженной. По прогнозам специалистов, в течение как минимум трех суток индекс возмущений не опустится до спокойных значений, а в отдельные периоды достигнет уровня сильной магнитной бури. Это может существенно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей, пожилых, гипертоников и тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Сегодня астрономы фиксируют магнитную бурю средней интенсивности с индексом Kp=5. Это только начало: уже в ближайшие дни геомагнитная обстановка заметно усложнится. Об этом пишет meteoagent.

Даже сегодняшняя буря среднего уровня может влиять на метеочувствительность: головную боль, раздражительность, нарушение сна, скачки артериального давления, снижение концентрации внимания.

Специалисты объясняют: нынешние вспышки – следствие очередных корональных выбросов массы, несколько дней назад зафиксировавших солнечные обсерватории.

Кому следует быть особенно внимательными

Больше всего страдают:

пожилые люди;

пациенты с гипертонией, гипотонией, ишемической болезнью сердца, аритмией;

беременные женщины;

метеочувствительные и метеозависимые;

люди, работающие с техникой, навигационными системами, диспетчеры, водители.

Также сильнее реагируют находящиеся в состоянии хронического стресса, недосыпающие или имеющие нарушения режима дня.

Как облегчить влияние магнитных бурь

Специалисты рекомендуют в эти дни:

пить достаточно чистой воды (1,5-2 л в сутки);

полностью отказаться от кофе, энергетиков и алкоголя;

свести к минимуму конфликты, стрессовые ситуации и психоэмоциональные нагрузки;

спать не менее 7-8 часов в сутки;

чаще проветривать помещение и выходить на свежий воздух (при отсутствии сильного мороза);

контролировать артериальное давление (измерять утром и вечером);

при необходимости проконсультироваться с врачом и иметь под рукой назначенные препараты.

