Ожидается магнитная буря 5 уровня: прогноз на 29 января
В конце января геомагнитная ситуация в Украине и Европе будет оставаться напряженной. По прогнозам специалистов, в течение как минимум трех суток индекс возмущений не опустится до спокойных значений, а в отдельные периоды достигнет уровня сильной магнитной бури. Это может существенно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей, пожилых, гипертоников и тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.
Сегодня астрономы фиксируют магнитную бурю средней интенсивности с индексом Kp=5. Это только начало: уже в ближайшие дни геомагнитная обстановка заметно усложнится. Об этом пишет meteoagent.
Даже сегодняшняя буря среднего уровня может влиять на метеочувствительность: головную боль, раздражительность, нарушение сна, скачки артериального давления, снижение концентрации внимания.
Специалисты объясняют: нынешние вспышки – следствие очередных корональных выбросов массы, несколько дней назад зафиксировавших солнечные обсерватории.
Кому следует быть особенно внимательными
Больше всего страдают:
- пожилые люди;
- пациенты с гипертонией, гипотонией, ишемической болезнью сердца, аритмией;
- беременные женщины;
- метеочувствительные и метеозависимые;
- люди, работающие с техникой, навигационными системами, диспетчеры, водители.
Также сильнее реагируют находящиеся в состоянии хронического стресса, недосыпающие или имеющие нарушения режима дня.
Как облегчить влияние магнитных бурь
Специалисты рекомендуют в эти дни:
- пить достаточно чистой воды (1,5-2 л в сутки);
- полностью отказаться от кофе, энергетиков и алкоголя;
- свести к минимуму конфликты, стрессовые ситуации и психоэмоциональные нагрузки;
- спать не менее 7-8 часов в сутки;
- чаще проветривать помещение и выходить на свежий воздух (при отсутствии сильного мороза);
- контролировать артериальное давление (измерять утром и вечером);
- при необходимости проконсультироваться с врачом и иметь под рукой назначенные препараты.
