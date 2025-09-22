Ожидается магнитная буря с К-индексом 3: прогноз геомагнитной активности на 23 сентября

Уровень геомагнитной активности измеряется по К-индексу от 0 до 9, где показатель 5 и выше свидетельствует о сильной буре. 23 сентября показатель геомагнитной аткииности снизится до 3, что будет свидетельствовать о слабой буре.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. Специалисты отмечают, что прогнозы обновляются каждые три часа, так что ситуация может меняться. В то же время напоминают: магнитные бури возникают из-за мощных вспышек на Солнце, во время которых в космос выбрасывается большое количество заряженных частиц. Достигнув Земли, они взаимодействуют с магнитосферой, что и вызывает характерные колебания.

Такие явления могут оказывать влияние как на работу спутников и систем связи, так и на самочувствие людей. Чаще во время бурь наблюдаются головная боль, усталость и раздражительность. Медики советуют в эти дни соблюдать здоровый режим, высыпаться, избегать переутомления и стрессов, пить достаточно воды, ограничивать кофе, алкоголь и жирную пищу. Полезны легкие физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе, контрастный душ утром и теплая ванна вечером.

