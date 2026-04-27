Ожидается магнитная буря с К-индексом 3,7: прогноз магнитных бурь на 27 апреля

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, из-за чего часть людей в такие дни жалуется на головные боли, усталость, раздражительность и ухудшение самочувствия. Уровень активности определяют по шкале от 0 до 9 с помощью планетарного К-индекса. Если показатель достигает 5 и выше, то речь идет о сильной магнитной буре.

В понедельник прогнозируется солнечная активность с К-индексом 3,7. Это зеленый уровень, соответствующий слабым магнитным колебаниям. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Следует учитывать, что прогнозы могут изменяться, ведь специалисты обновляют данные каждые три часа.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря возникает из-за вспышек и взрывов на Солнце, во время которых в космос выбрасывается большое количество заряженных частиц — протонов и электронов. Когда они достигают магнитного поля на Земле, возникают геомагнитные возмущения.

Уровень активности определяют по К-индексу:

1–4 — слабые колебания, обычно почти незаметные;

— слабые колебания, обычно почти незаметные; 5 и более – сильные бури, способные влиять на самочувствие и технические системы;

– сильные бури, способные влиять на самочувствие и технические системы; 7–8 – мощные бури, во время которых иногда наблюдаются полярные сияния.

Также сильные геомагнитные возмущения могут оказывать влияние на связь, работу спутников и навигационных систем.

Как магнитные бури влияют на людей

У метеочувствительных людей в такие дни могут появляться:

головные боли;

слабость;

сонливость;

раздражительность;

стресс;

перепады давления.

Специального лечения от магнитных бурь нет, однако можно облегчить состояние с помощью привычных средств и правильного режима дня.

Как поддержать организм в такие дни

Соблюдать режим сна и высыпаться.

Питаться легкой и полезной едой.

Меньше употреблять кофе, жирный, соленый и алкоголь.

Пить больше воды и травяных чаев.

Больше гулять на открытом воздухе.

Избегать переутомления и стрессовых ситуаций.

Делайте легкие физические упражнения.

Людям с хроническими болезнями держать под рукой необходимые лекарства.

Утром поможет контрастный душ, а вечером – теплая ванна для расслабления.

