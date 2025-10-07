Ожидается магнитная буря с К-индексом 4,7: прогноз на 8 октября

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, что часто приводит к головным болям, усталости, раздражительности и даже бессоннице. В ближайшие дни геомагнитная активность будет оставаться умеренной, однако людям, чувствительным к изменениям погоды, следует быть внимательнее к своему самочувствию.

В среду, 8 октября, ожидается активность Солнца с К-индексом 4,7, что соответствует средней магнитной буре желтого уровня. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. Следует отметить, что прогнозы магнитных бурь обновляются несколько раз в сутки, поэтому показатели могут изменяться в зависимости от ситуации на Солнце.

Магнитные бури возникают вследствие вспышек и взрывов на Солнце, когда в космос выбрасываются потоки заряженных частиц. Достигнув магнитосферы Земли, они вызывают возмущения, которые фиксируются как геомагнитная активность. Обычно колебания к К-индексу 4 проходят незаметно, однако при показателях выше 5 буря может влиять на самочувствие людей и даже вызвать сбои в работе связи.

Во время периодов повышенной активности многие ощущают ухудшение здоровья — снижение давления, головную боль, апатию, раздражительность или обострение хронических болезней. Специального лекарства от воздействия магнитных бурь не существует, однако поддержать организм поможет правильный режим дня, сбалансированное питание, полноценный сон и спокойная атмосфера. Следует избегать чрезмерного употребления кофе, алкоголя, острой и жирной пищи, чаще бывать на свежем воздухе и пить достаточно воды. Контрастный душ утром поможет взбодриться, а теплая ванна вечером – расслабиться.

