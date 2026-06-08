Ожидается магнитная буря с К-индексом 7: прогноз на 8 июня

Метеорологи предупреждают о повышенной геомагнитной активности, которая может сказаться не только на работе технических систем, но и самочувствии людей. Во время магнитных бурь некоторые люди жалуются на головные боли, усталость, раздражительность, перепады настроения и снижение работоспособности. Для оценки геомагнитных колебаний используется планетарный К-индекс по шкале от 0 до 9. Показатели от 5 и выше свидетельствуют о сильных магнитных бурях.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA. В понедельник прогнозируется значительное усиление солнечной активности. К-индекс может достигнуть отметки 7, что соответствует красному уровню опасности. Такая магнитная буря считается сильной и способна влиять как на работу средств связи, так и на состояние метеозависимых людей.

Следует учитывать, что прогнозы геомагнитной активности могут изменяться. Специалисты обновляют информацию каждые несколько часов, поэтому данные требуют регулярного уточнения.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури возникают из-за мощных вспышек и выбросов плазмы на Солнце. В ходе таких процессов в космос высвобождается большое количество заряженных частиц — преимущественно протонов и электронов. Достигнув магнитного поля Земли, они взаимодействуют с магнитосферой, вызывая геомагнитные возмущения.

Интенсивность этих явлений оценивают с помощью К-индекса. Значения от 1 до 4 считаются незначительными и преимущественно проходят незаметно. Если показатель превышает 5, речь идет о магнитной буре, которая может влиять на электронные системы, спутниковую связь, навигацию и самочувствие людей.

Во время мощных бурь с К-индексом 7–8 в некоторых регионах планеты можно наблюдать полярное сияние.

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Как магнитные бури влияют на организм

Ученые до сих пор исследуют механизмы влияния геомагнитных колебаний на человека. В то же время многие люди в такие периоды отмечают:

головные боли;

повышенная усталость;

сонливость или бессонница;

перепады АД;

раздражительность;

снижение концентрации внимания;

общее ухудшение самочувствия.

Особенно внимательными к своему состоянию следует быть людям с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями.

Как облегчить самочувствие во время магнитной бури

Чтобы организм легче перенес период повышенной солнечной активности, специалисты рекомендуют:

соблюдать режим сна и отдыха;

сбалансированно питаться;

пить достаточное количество воды;

ограничить употребление алкоголя, жирной и слишком соленой пищи;

уменьшить количество кофе и энергетических напитков;

чаще бывать на свежем воздухе;

избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок;

минимизировать стрессовые ситуации;

держать под рукой необходимое лекарство, если есть хронические заболевания.

Полезными также могут быть легкие физические упражнения, контрастный душ с утра и теплая расслабляющая ванна вечером. Специалисты отмечают: магнитные бури являются естественным явлением, поэтому главное в этот период - внимательно относиться к собственному здоровью и не перегружать организм.

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