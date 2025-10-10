Ожидается магнитная буря желтого уровня: прогноз на 11 октября

Магнитные бури способны влиять на атмосферное давление, из-за чего многие люди в этот период испытывают головную боль, усталость или повышенный уровень стресса. Геомагнитные колебания измеряют по планетарному К-индексу в шкале от 0 до 9, где значение 5 и выше означает сильную магнитную бурю.

В субботу, 11 октября, интенсивность уменьшится до среднего уровня – К-индекс 4. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Специалисты отмечают, что эти прогнозы могут изменяться, ведь данные о солнечной активности обновляются каждые три часа. Поэтому важно периодически проверять актуальную информацию.

Магнитные бури возникают из-за мощных вспышек на Солнце, во время которых в космос выбрасывается большое количество заряженных частиц. Когда они достигают магнитосферы Земли, возникают колебания и формируют бури. Показатели К-индекса 4 обычно не оказывают значительного влияния, однако при уровне 5 и выше могут наблюдаться нарушения работы связи, спутниковых систем и даже появление полярных сияний.

Медики отмечают, что во время магнитных бурь следует соблюдать режим сна и питания, избегать стресса, не употреблять алкоголь, кофе, острую или жирную пищу. Рекомендуется пить больше воды, травяного чая, проводить время на свежем воздухе, заниматься умеренной физической активностью. Людям с хроническими заболеваниями следует иметь под рукой необходимые лекарства, а для улучшения самочувствия помогут контрастный душ утром и вечерняя теплая ванна.

Напомним, мы уже писали, чем может угрожать Земле мощная вспышка на Солнце.

