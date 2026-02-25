Ожидается магнитная буря желтого уровня: прогноз на 25 февраля

25 февраля 2026 года Землю накроет магнитная буря средней силы с планетарным K-индексом 4 – это желтый уровень геомагнитной активности (G1 по шкале NOAA). Причиной возмущений стал мощный высокоскоростной поток солнечного ветра, выходящий из большой корональной дыры на Солнце.

Это приводит к активным геомагнитным условиям с небольшой вероятностью кратковременных периодов слабой бури G1. Об этом сообщил ресурс meteoagent и ученые Британской геологической службы.

Прогнозы солнечной и геомагнитной активности постоянно обновляются – данные просматриваются каждые три часа.

Чего ждать от бури K=4

Такой уровень обычно не вызывает серьезных технических сбоев (энергосистемы, спутниковая связь и GPS работают стабильно), но заметно влияет на метеочувствительные люди. Самые распространенные симптомы:

головная боль или ощущение "свинцовой" тяжести в голове общая слабость и быстрая утомляемость скачки АД ухудшение сна (трудно уснуть или наоборот — чрезмерная сонливость) повышенная раздражительность, тревожность, снижение концентрации.

Наиболее сильно реагируют люди с гипертонией, ишемической болезнью сердца, вегето-сосудистой дистонией, хроническими неврологическими заболеваниями, а также пожилые и беременные женщины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает

Как поддержать организм во время бури

Специальных лекарств от магнитных бурь нет, но симптомы можно значительно ослабить:

пить достаточно чистой воды (1,5–2 л в сутки) отказаться от кофе, энергетиков, алкоголя, острой, соленой и жирной пищи соблюдать режим дня — ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, спать не менее 7–8 часов выходить на короткие прогулки на свежий воздух разминку — это улучшает кровообращение и придает бодрости избегать стрессовых ситуаций, конфликтов и эмоциональных перегрузок людям с хроническими заболеваниями держать под рукой лекарства и больше отдыхать утром — контрастный душ для бодрости, вечером — теплая ванна или травяной чай.

Ранее мы рассказывали, что ученые рассказали, что значит удаление Луны от Земли для продолжительности суток.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!