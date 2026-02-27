Пакистан нанес авиаудару по столице Афганистана: есть погибшие военные (фото, видео)

Пакистан продолжил военные удары по территории Афганистана, в том числе по отдельным районам и, по заявлениям афганской стороны, вблизи столицы. В Исламабаде утверждают, что эти действия стали ответом на атаку со стороны Кабула раньше того же дня.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на официальные структуры обеих стран. В Министерство информации и радиовещания Пакистана заявили, что "неспровоцированные действия режима Талибана вдоль пакистано-афганской границы получили немедленный и эффективный ответ". Также в ведомстве подчеркнули, что Пакистан будет принимать все необходимые меры для защиты своей территориальной целостности и безопасности граждан.

По данным пакистанской стороны, военные операции продолжаются в приграничных районах Читрал, Хайбер, Мохманд, Куррам и Баджаур. В Исламабаде заявили о ликвидации 72 боевиков афганского Талибана и ранения еще нескольких человек, а также об уничтожении военных позиций и вооружении.

В то же время афганские власти сообщают о других потерях: по их данным, погибли восемь военнослужащих и еще 11 получили ранения. Кроме того, в Министерство обороны Афганистана заявили, что в провинции Нангархар в результате удара по лагерю беженцев ранения получили 13 гражданских, в том числе женщины и дети.

Ранее в тот же вечер афганские военные начали наступление против пакистанских позиций, назвав это ответом на авиаудары Пакистана по объектам на афганской территории, совершенные в выходные. По информации Кабула, эти атаки привели к гибели не менее 18 человек. Ответные удары, как утверждают в Афганистане, происходили вдоль границы в шести провинциях.

Позже представитель Талибана Забиулла Муджахид заявил, что пакистанские военные нанесли авиаудары по районам Кабула, Кандагара и Пактии. По его словам, информации о жертвах пока нет.

Агентство Associated Press со ссылкой на пакистанских чиновников в сфере безопасности сообщило, что авиаудары были направлены по объектам, которые Исламабад называет афганскими военными базами в провинциях Кабул, Кандагар и Пактия. По их словам, якобы уничтожены две бригадные базы, однако данные о возможных потерях они не предоставили.

Предыстория обострения связана с ударами Пакистана по территории Афганистана в минувшие выходные. По заявлению пакистанского правительства, эти атаки были направлены против группировки Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), также известной как пакистанский Талибан, его союзников и ячеек, связанных с Исламским государством. Исламабад обвиняет эти структуры в серии нападений на своей территории и заявляет, что имеет доказательства их координации баз в Афганистане.

В последние недели Пакистан подвергся ряду смертоносных атак и утверждает, что боевики действовали по указанию руководства, находящегося на афганской территории. Ситуация на границе остается напряженной, а стороны продолжают обмениваться взаимными обвинениями.

