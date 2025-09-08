Пенсионная надбавка: кто из украинцев будет ежемесячно получать дополнительные 470 грн

В 2025 году украинцы, имеющие страховой стаж сверх предусмотренной законодательством нормы, смогут рассчитывать на дополнительные начисления к пенсиям. За каждый полный год "сверхурочного" стажа выплаты по возрасту увеличиваются на установленный процент.

Такую информацию обнародовал Пенсионный фонд Украины. В Украине стимулируют граждан оставаться активными на рынке труда и откладывать выход на пенсию на более поздний срок.

Для этого введены поощрительные механизмы: чем длиннее страховой стаж, тем выше возможные пенсионные выплаты. В пенсионном законодательстве существует понятие сверхурочного стажа – это годы трудовой деятельности, превышающие минимальные требования для выхода на пенсию. В 2025 году для получения права на пенсию по возрасту достаточно иметь:

60 лет – не менее 32 лет стажа;

63 года – от 22 лет стажа;

65 лет – от 15 лет стажа.

Чем больше "сверхурочных" лет в трудовой биографии, тем большие доплаты к пенсии можно получить.

Размер сверхурочного стажа для пенсии зависит от даты назначения выплат:

для вышедших на пенсию до октября 2011 года сверхурочной считается стаж более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин;

для пенсионеров, чьи выплаты назначены после этой даты, пределы установлены на уровне более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин.

Если фактический страховой стаж превышает норму, пенсионеру начисляется доплата. За каждый полный год "лишнего" стажа к пенсии прибавляется 1% от базового расчетного размера. При этом существует ограничение: дополнительные выплаты не могут превышать 1% прожиточного минимума.

Каким будет размер доплаты за сверхурочный стаж

В 2025 году, если прожиточный минимум составляет 2361 грн, за каждый год стажа сверх нормы Пенсионный фонд будет прибавлять к пенсии 23,61 грн (1% от минимума).

Например, за 10 лет сверхурочного стажа дополнительная выплата будет составлять 236 грн ежемесячно, а через 20 лет – 472 грн в месяц. При этом ограничений на количество лет сверхурочного стажа нет.

Для работающих пенсионеров доплата рассчитывается исходя из прожиточного минимума, действовавшего на момент назначения пенсии. После увольнения размер дополнительных выплат перечислят с учетом актуального прожиточного минимума.

