Пикантное сочетание: рецепт маринованной вишни с базиликом и укропом на зиму

Если обычное варенье уже надоело, следует обратить внимание на необычный способ заготовки вишни. Сочетание сочных ягод с базиликом, укропом, мятой и чесноком создает оригинальную кисло-сладкую закуску с легким пряным ароматом.

Такая консервация прекрасно подходит с мясными блюдами, сырами или даже со свежим хлебом. Об этом пишет Shuba.

Что нужно знать перед приготовлением

Для этой заготовки лучше выбирать спелую, но плотную вишню. Перезрелые ягоды могут потерять форму при стерилизации, поэтому важно использовать упругие плоды после удаления косточек. Количество сахара можно регулировать в зависимости от вкуса ягод. Если вишня достаточно сладкая, его разрешается немного убавить. Для кислых сортов лучше оставить полную норму, чтобы вкус был более гармоничным.

Особый аромат заготовки обеспечивает базилик. Подойдет как зеленый, так и фиолетовый, однако последний сделает вкус насыщеннее и поможет сохранить яркий цвет ягод. Укроп придает характерную свежесть, мята — легкие прохладные нотки, а чеснок превращает заготовку в пикантную закуску, а не десерт.

Перед использованием зелень хорошо промыть и тщательно обсушить. Также желательно удалить толстые стебли, оставив только нежные листья и молодые веточки. После смешивания ингредиентов вишню оставляют примерно на 20 минут. За это время ягоды выделят достаточно сока, который затем необходимо равномерно разлить по банкам.

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся:

5 кг вишни;

80 г базилика;

80 г укропа;

30 г мяты;

2 головки чеснока;

100 г сахара;

2 столовые ложки соли.

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Как приготовить

Шаг 1. Подготовьте ягоды

Удалите вишню, удалите плодоножки, листья и поврежденные плоды. Хорошо промойте ягоды, дайте стечь воде, после чего удалите косточки.

Шаг 2. Подготовьте зелень

Базилик, укроп и мяту промойте, обсушите и мелко нашинкуйте, предварительно удалив грубые стебли. Чеснок очистите и нарежьте тонкими пластинками или мелко изрубите.

Шаг 3. Смешайте ингредиенты

В подготовленную вишню добавьте зелень, чеснок, соль и сахар. Осторожно размешайте, чтобы не повредить ягоды, после чего оставьте смесь примерно на 20 минут.

Шаг 4. Разложите по банкам

Предварительно простерилизуйте банки и подготовьте крышки.

Наполните банки ягодами вместе с зеленью, не утрамбовывая их слишком плотно. Образовавшийся сок равномерно распределите между всеми емкостями, оставляя 1–2 сантиметра до края. Банки накройте крышками, но пока не закручивайте.

Шаг 5. Простерилизуйте

На дно большой кастрюли положите полотенце, установите банки и налейте холодную или немного теплую воду.

После закипания стерилизуйте заготовку 20–25 минут на умеренном огне. Затем осторожно извлеките банки, герметично закрутите крышки, переверните вверх дном и хорошо укутайте до полного охлаждения.

Как хранить и с чем подавать

После охлаждения банки следует перенести в прохладное темное место. Если хочется получить более нежный вкус, можно немного снизить количество чеснока или добавить больше мяты. Для более насыщенного аромата в каждую банку рекомендуют положить несколько листиков фиолетового базилика.

Пикантная вишня прекрасно сочетается с запеченным мясом, колбасками, сырами, сэндвичами и даже обычными гренками.

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