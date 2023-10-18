'Піти храпушечки' и 'післати раки пасти': фразеологизмы, которые использовали воины УПА

Украинская повстанческая армия (УПА) действовала на территории Украины в период с 1942 по 1956 год. УПА выступала за создание самостоятельного соборного украинского государства, которое должно было охватывать все этнические украинские земли.

Языковед и рассказчик о разнообразии языка Седа Власова создала подборку "причудливых фразеологизмов", которые использовали члены УПА, и поделились ими в соцсети Instagram.

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"Дневники упивцев - источник инсайтов, как говорят хипстеры, и языковых достопримечательностей, как филологи пишут. Сейчас приобщаюсь к когорте и первых, и вторых и предлагаю подборку фразеологизмов на каждый день, которые любили члены УПА", — прокомментировала она эту идею.

Седа Власова пишет, что члены УПА, когда должны были идти спать, говорили "піти храпушечки", а вместо "кричать" говорили "розпустити патефон".

"Кидати за драбинку" означало "есть", а "посилати подарунки з неба" - "бомбить".

Вместо "застрелить" использовался фразеологизм "післати раки пасти".

Фраза "натягнути ногами" означала "умереть".

"Робити комсі-комса" – "воровать".

Напомним, на территории Украины довольно часто можно услышать смесь украинских и русских слов. Например, "канешно" или "понимаешь". По словам филолога, это негативное явление, которое нужно как можно быстрее устранить из языка.

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