Почему неправильно говорить "ушли" и "давайте": как вежливо обращаться к человеку на украинском

Как правильно сказать пошли или пойдем

Украинский язык является живым, разнообразным и выразительным, и все больше граждан нашей страны предпочитают его использовать ежедневно.

Однако иногда возникают ситуации, когда пользователям сложно учесть правила употребления афоризмов и повелительного наклонения глаголов. По этой теме поделилась своими знаниями преподаватель, методист и автор учебных материалов на платформе "Є-мова", Оксана Гордийчук.

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Она сказала, что после обращения к другому лицу мы часто высказываем приказ, просьбу, пожелание или призыв к действию. На украинском языке лучше всего выражать это с помощью повелительного наклонения глагола. Вместо фразы "пішли додому" следует употреблять "ходімо додому", а вместо "давайте зробимо це разом" – "зробімо це разом".

"Можете ли вы сформулировать повелительное наклонение глаголов на основе слов "-"думати", "розглянути", "ввімкнути", "прати" и "напоїти"? Если вы не уверены, то вас ждет потрясающий мир поиска информации, которая поможет вам овладеть этими правилами", – рассказала Гордейчук.

Важно отметить, что произнося просьбу, мы должны делать это вежливо и с уважением, не забывая выражать благодарность, когда получаем помощь или когда наши просьбы выполнены. Обходительность и доброжелательность всегда являются ключами к положительным взаимоотношениям и взаимопониманию.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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