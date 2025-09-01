Подарки из-за границы: почему эксперты советуют сразу избавляться от упаковки

Некоторые путешественники могут быть оштрафованы при возвращении в Украину из-за превышения лимита на ввозимые товары. Даже обычный подарок, приобретенный за границей для личного пользования, может обернуться дополнительными затратами.

Согласно статье 370 Таможенного кодекса, украинцы могут без проблем проходить "зеленый" коридор с вещами личного пользования: одеждой, одним устройством техники (мобильный телефон, ноутбук, фотоаппарат и т.п.) и косметикой в количестве, достаточном для одного человека. В то же время на сайте Государственной таможенной службы напоминают: купленные за границей подарки, сувениры или товары коммерческого назначения нужно обязательно декларировать. Исключение – если их общий вес не превышает 50 кг, а фактурная стоимость – 500 евро.

Недорогие подарки можно перевозить без дополнительных процедур, но таможенник может признать товар не личным, если он новый, не использован или находится в заводской упаковке.

Чтобы избежать проблем на границе, туристам советуют снимать упаковку с подарков, даже купленных для себя. Речь идет о коробках от нового смартфона (особенно если его стоимость более 500 евро), брендированные пакеты с одеждой или другие сувениры. Это помогает таможеннику признать их вещами личного использования.

Что чревато из-за дорогих товаров

Украинцы, превышающие установленные лимиты по стоимости или весу товаров, должны проходить "красный" коридор и декларировать все подарки. Если же попытаться воспользоваться зеленым коридором, предусмотрена ответственность по статье 471 Таможенного кодекса:

"Недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами, влечет штраф в размере 30% стоимости этих товаров".

Кроме штрафа придется оплатить пошлину и налог на добавленную стоимость, что значительно увеличивает финансовую нагрузку. Чтобы минимизировать риски, рекомендуют всегда иметь при себе чеки, подтверждающие реальную цену подарков. Таможенники иногда проверяют стоимость по специальным каталогам, где данные могут быть устаревшими.

