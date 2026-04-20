'Поругался с соседом и ушел с оружием в супермаркет': полиция рассказала хронологию теракта в Киеве

Теракт в Киеве, по предварительным данным, начался с бытового конфликта между соседями. Во время брифинга глава Нацполиции Иван Выговский сообщил, что мужчина сначала открыл огонь в сторону соседа из травматического пистолета, а затем вернулся в квартиру, взял карабин и поджег квартиру.

Об этом пишет radiosvoboda. По словам Выговского, правоохранители сначала получили вызов из-за ссоры между жильцами дома. Уже по дороге им передали дополнительную информацию о вооруженном мужчине на месте происшествия.

По прибытии патрульные услышали выстрелы, оставили служебный автомобиль возле дома и направились к подъезду. Там они увидели раненых людей: женщину, мужчину и ребенка. Одна из полицейских подошла к мальчику, который имел ранения головы, и собиралась вернуться к машине за аптечкой.

В этот момент раздались новые выстрелы, после чего полицейские отступили к служебному автомобилю. Именно этот эпизод попал в камеры наблюдения и был обнародован в соцсетях.

Руководитель Нацполиции отметил, что в такой ситуации правоохранители должны либо произвести предупредительный выстрел вверх, либо применить оружие в ответ на угрозу. В то же время, этого сделано не было.

Председатель патрульной полиции Евгений Жуков, уже подавший в отставку, заявил, что сотрудники не смогли быстро оценить обстановку и оставили раненых гражданских без помощи. Он назвал их действия "очень позорными".

В настоящее время двое полицейских отстранены от исполнения обязанностей. Один из них служит в полиции с 2024 года, другой с 2015-го.

Ранее генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил об открытии уголовного производства по возможному ненадлежащему исполнению служебных обязанностей работниками полиции во время событий 18 апреля в Киеве. Дело расследуют по ч. 3 ст. 367 УК Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. Досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований, а группу прокуроров возглавляет прокурор Киева.

По словам генпрокурора, правовую оценку получат все действия правоохранителей в момент угрозы жизни людей, в частности, эпизод с оставлением в опасности раненого ребенка и несвоевременным прекращением действий нападающего.

Кравченко также уточнил информацию о погибшей женщине: в больнице скончалась не мать раненого мальчика, а ее родная сестра. Министр внутренних дел Игорь Клименко ранее поручил провести служебное расследование полицейских действий и передать все материалы в ДБР.

Хронология событий теракта в Киеве 18 апреля:

18 апреля в Киеве произошел один из самых резонансных терактов последнего времени. В Голосеевском районе вооруженный мужчина открыл огонь по людям, захватил заложников и вызвал масштабную спецоперацию силовиков. События развивались стремительно – от первых выстрелов на улице до штурма супермаркета, где нападающий забаррикадировался.

С чего началась стрельба

Первые сообщения об инциденте появились около 17.00 в местных Telegram-каналах. По предварительным данным, на улице Демеевской неизвестный открыл стрельбу из автоматического оружия, в частности в сторону полицейских, после чего направился в направлении супермаркета на Голосеевском проспекте. Очевидцы также утверждали, что мужчина стрелял по прохожим.

Впоследствии информацию официально подтвердила полиция Киева. Правоохранители сообщили, что в результате нападения погибли и ранены, а для задержания нападавшего на место направили спецназовцев КОРД.

Уже на начальном этапе было известно как минимум об одном погибшем и нескольких пострадавших, однако количество жертв уточняли.

Пожар и переговоры с нападающим

Параллельно появились сообщения о пожаре в районе происшествия. По одной из версий, возгорание могло возникнуть в результате действий самого стрелка из-за поджога или применения взрывных средств.

Министр внутренних дел Игорь Клименко впоследствии сообщил, что по прибытии полиции с мужем пытались установить контакт. Переговоры продолжались около 40 минут. Правоохранители призвали его сложить оружие и даже предлагали передать турникеты для помощи раненым. Однако нападающий полностью игнорировал обращение.

Штурм помещения

Ситуация резко обострилась после того, как злоумышленник убил одного из заложников. После этого было принято решение о силовой операции.

Около 18:00 спецподразделение КОРД провело штурм здания, где скрывался нападающий. В ходе операции его ликвидировали. По данным правоохранителей, мужчина также открывал огонь по полицейским.

Погибшие и раненые

В 19:00 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о значительном количестве жертв. По информации медиков, погибли шесть человек. Часть скончалась на месте, еще одна женщина – в больнице от полученных ранений.

В больницы доставили десять пострадавших, еще шестерым медики оказали помощь на месте.

Также сообщалось о четырехмесячном младенце, отравившемся угарным газом в соседней квартире из-за пожара. От госпитализации родители ребенка отказались.

Что известно о нападающем

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что возбуждено уголовное производство по статье о террористическом акте, приведшем к гибели людей.

По предварительным данным, нападающим был мужчина 1968 года рождения. Он использовал официально зарегистрированное огнестрельное оружие.

Также отмечалось, что он был уроженцем Москвы, имел украинское гражданство и раньше проживал в Бахмуте. Впоследствии жил в Киеве недалеко от места трагедии.

По неофициальной информации, у мужчины было военное прошлое, а также проблемы с законом в предыдущие годы.

Реакция Зеленского

Вечером президент Владимир Зеленский заявил, что следователи Нацполиции и СБУ устанавливают все обстоятельства теракта. Он подтвердил, что нападавший удерживал заложников, убил одного из них и открыл огонь по людям на улице. По словам президента, удалось спасти четырех заложников.

На тот момент было известно о 14 раненых, среди которых ребенок.

Президент выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что следствие должно тщательно проверить все детали преступления, в том числе связи нападающего, его мотивы и информацию с электронных устройств.

Что говорили соседи

Некоторые соседи описывали мужчину как спокойного, замкнутого и вежливого человека, который не создавал конфликтов и редко общался с жителями дома.

Впрочем, по другим данным, агрессивное поведение с его стороны проявлялось и раньше. В частности, в 2023 году он якобы стал участником конфликта в одном из столичных супермаркетов, где напал на другого посетителя. По этому факту открывали уголовное производство.

