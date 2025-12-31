Поздравления с Новым годом: лучшие пожелания в прозе и стихах на украинском

Совсем скоро украинцы будут встречать Новый 2026 — с верой в лучшее будущее, надеждой на мир и покой для нашей страны. Это особый момент, когда хочется сказать близким теплые слова и подарить искренние эмоции.

Мы подготовили подборку поздравлений и пожеланий, которые помогут подарить родным и друзьям улыбку и хорошее настроение.

Поздравление с Новым 2026 годом

Пусть 2026 год станет временем смелых решений и приятных перемен. Желаю, чтобы каждый день приносил маленькие победы, сердце чувствовало безопасность, а душа – вдохновение. Пусть новый год станет не просто очередной датой, а яркой главой жизни, в которую захочется возвращаться с теплыми воспоминаниями.

***

Желаю, чтобы грядущий 2026 год подарил ясность мыслей и радость каждый миг. Пусть жизнь будет легкой, но содержательной, спокойной, но наполненной событиями. Пусть все замыслы осуществляются так удачно, что будут приятно удивлять даже вас самих.

***

С Новым 2026 годом! Пусть он будет добрым, предсказуемым и щедрым на хорошие новости. Желаю, чтобы трудности обходили вас стороной, а приятные неожиданности находили сами. Пусть в сердце живет надежда, а в жизни случаются события, которые делают каждый день лучше. Мира, здоровья, тепла и благополучия!

***

Пусть Новый 2026 войдет в вашу жизнь тихо и светло, словно долгожданное утро после сложной ночи. Желаю беречь себя, свои силы и внутреннее спокойствие. Пусть рядом будут люди, с которыми легко, честно и надежно. Пусть в новом году вас ждут не случайные чудеса, а приятные закономерности, когда каждое усилие приносит хороший результат.

***

Желаю мира и добра,

Любви, душевного тепла!

Пусть вам этот Новый год

Удача и радость принесет!

***

С Новым годом!

Колдовство, смех, счастье и тепло,

Мира, радостей, достатка

И по всем делам порядка!

Открытки к Новому году. Источник: Instagram Открытки к Новому году. Источник: Instagram

