Правительство изменило правила комендантского часа на фоне сильных морозов: как будет работать

В Украине планируется обновить подходы к действию комендантского часа на период сильных морозов. Глава государства отметил, что дал поручение правительству подготовить изменения к правилам комендантского часа с учетом чрезвычайно холодных погодных условий.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, граждане должны иметь как можно больше возможностей пользоваться Пунктами Несокрушимости, а бизнес — планировать свою работу, учитывая состояние энергетической системы.

Отдельно президент подчеркнул, что в Киеве необходимо увеличить количество Пунктов Несокрушимости, а также проверить уже работающие на их готовность и эффективность.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Министерства образования и науки вместе с местными властями предложений по организации учебного процесса в условиях чрезвычайной ситуации.

Президент подчеркнул, что в настоящее время особенно важна слаженная и скоординированная работа государственных органов, бизнеса и органов местного самоуправления на всех уровнях.

